MONTEPRANDONE – Secondo impegno stagionale per l’Under 17 dell’Handball Club Monteprandone e prima sconfitta. Al palazzetto di via Colle Gioioso, contro Camerano, la squadra blu (ancora orfana del capitano Di Girolamo) si è arresa 37-28, dopo il successo 26-20 dell’esordio, sul parquet dei dorici. Il prossimo impegno per l’U17 mercoledì 14 aprile, alle 17.30, sempre in casa ma contro Cingoli.

Domenica 11 aprile, invece, tocca di nuovo alla prima squadra, reduce dalla prima vittoria interna della stagione, è il 31-26 contro Camerano U19. Gli uomini di Andrea Vultaggio, 4 punti in classifica dopo 3 partite giocate (bilancio: due successi e una sconfitta), ospiteranno Cingoli. Si comincia alle 18.

Partita anche stavolta a porte chiuse e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’HC Monteprandone.

