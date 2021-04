SAMB: Nobile, Biondi, D’Ambrosio, Botta, Babic (16′ s.t. Chacon), Rossi, Fazzi (43′ s.t Scrugli), Angiulli, De Goicoechea, Lescano (43′ s.t. De Ciancio), Liporace (43′ s.t. Trillò). A disposizione: Laborda, Fusco, Trillò, Enrici, Di Pasquale, Chacon, Cristini, Padovan, Scrugli, De Ciancio. Allenatore Paolo Montero.

TRIESTINA: Offredi, Araujo Capela, Lambrughi (43′ s.t. Petrella), Lopez, Mensah, Maracchi (18′ s.t. Sarno), Granoche (18′ s.t. Litteri), Rizzo, Lepore, Gomez, Calvano. A disposizione: Valentini, De Luca, Sarno, Rolim De Genova, Rapisarda, Ligi, Tartaglia, Catania, Petrella, Palmucci, Litteri. Allenatore Giuseppe Pillone.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Rosario Caso di Nocera Inferiore e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto ufficiale Samuele Andrrano di Prato.

NOTE: cielo variabile, vento settentrionale, temperatura circa 12 gradi al sole.

MARCATORI: 11′ s.t. Lescano

AMMONITI: D’Ambrosio, Lopez, Biondi.

ESPULSI

ANGOLI 6-3

RECUPERO: p.t 0, s.t. 4.

PRIMO TEMPO

10′ Primo brivido per la Samb, a seguito di un fallo laterale Mensah si libera della marcatura e prova il tiro a giro sul secondo palo, palla fuori di poco.

17′ Lancio millimetrico di Botta per Babic che controlla bene in corsa e tira poi appena entrato in area, Offredi si oppone in tuffo acrobatico e salva.

21′ Azione manovrata della Triestina, Calvano prova a caricare il tiro poi lo passa sull’esterno e l’azione si perde, l’arbitro però ammonisce D’Ambrosio per l’intervento duro su Calvano.

24′ Ammonito anche Lopez per intervento duro.

29′ Cross dalla destra al centro Mensah in tuffo prova la deviazione in porta, D’Ambrosio si oppone e riesce a impedire il colpo di testa così la palla arriva fioca tra le braccia di Nobile.

30′ Ancora la Triestina che sta crescendo, Gomez scatta sul filo del fuorigioco, mette in mezzo, Nobile in tuffo respinge la palla poi la difesa libera.

34′ Risponde la Samb con un’azione prolungata Botta-Lescano-Babic, palla a Botta che in corsa prova il tiro a giro di sinistro sul secondo palo, traiettoria però troppo imprecisa.

37′ Ammonito anche Fazzi.

Samb che sta concludendo all’attacco questo primo tempo, la Triestina invece è stata più propositiva nella fase centrale.

Fine primo tempo, 0-0

SECONDO TEMPO

1′ Occasionissima per la Samb, dopo una mischia in area palla a Liporace che stoppa e gira al volo da pochi metri di sinistro, pallone che esce di pochissimo a lato, deviato. Sul calcio d’angolo, palla ad Angiulli dal limite, tiro secco di sinistro ma troppo stretto sul primo palo, palla fuori.

4′ Parte a tutta la Samb in questa ripresa, Lescano apre a Botta sulla sinistra, l’argentino si accentra e poi dal limite tira ad incrociare, rasoterra sul primo palo, Offredi si allunga e con la punta delle dita manda in angolo.

7′ Davvero una super-Samb in questo inizio ripresa, rossoblu che chiudono la Triestina in area di rigore. Azione insistita di Botta che sta giocando a tutto campo, poi Rossi e Babic e Fazzi, palla in mezzo, Lescano alza per Goicoechea che di testa prova la palombella, ancora la sfera esce di pochissimo sul secondo palo.

9′ Contropiede di Fazzi, palla per Babic, appoggio a Botta che raccoglie sulla sinistra, si libera al tiro dai venti metri, Offredi in tuffo blocca, era ben posizionato.

11′ Spettacolare questa Samb nella ripresa, Botta lanciato taglia tutto il campo, arriva sul fondo, elude il recupero dei difensori e appoggia dietro, c’è Lescano sul secondo palo che appoggia in porta. 1-0. Che esultanza in campo, abbracci a Botta per l’azione, è festa anche in panchina con abbraccio collettivo a Montero. Emozionante. Da lacrime.

16′ Angolo di Botta, respinta di testa di Mensah, Angiulli raccoglie e calcia al volo dai venti metri, palla di poco oltre la traversa.

17′ Entra Chacon per Babic, molto positivo il suo esordio.

18′ Doppio cambio per Pillon: Granoche per Litteri, Maracchi per Sarno

La Samb sta tirando il fiato dopo un avvio ripresa di rara bellezza e intensità, culminato giustamente con il gol del vantaggio.

24′ Botta ci prova da calcio piazzato, pur se un po’ defilato sulla destra, palla di poco oltre la traversa.

25′ Enrici al posto di Goicoechea.

27′ Cross dalla destra, Litteri di testa dall’altezza del dischetto da rigore, palla che non crea problemi a Nobile.

29′ Prolungata azione dei rossoblu, iniziano Fazzi e Botta, poi palla a Chacon che fa un doppio passo e serve Angiulli il quale calcia a giro di sinistro, la sfera scheggia la traversa sul sette!

32′ Azioni spettacolari della Samb, palleggio tutto di prima dalla mediana in su, Angiulli calcia forte dal limite Offredi si supera ancora una volta e in tuffo con la punta delle dita manda in angolo.

33′ Ancora un contropiede, Chacon allarga per Botta il quale va al tiro appena entrato in area ma scivola, la sua conclusione è centrale.

38′ Bene Chacon con il suo ingresso, recupera e protegge, palla a Botta che ha tempo per mirare di sinistro, palla tesa ma fuori.

39′ Numeri di Botta che nella ripresa ha trascinato la squadra, palleggio e conclusione di sinistro a girare al volo, palla verso il secondo palo, ma esce di pochissimo!

43′ Lambrughi per Petrella. Nella Samb esce Lescano per De Ciancio, Liporace per Trillò e Fazzi per Scrugli.

4 minuti di recupero.

