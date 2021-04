SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nella notte del 6 aprile personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, in via Marinai D’Italia angolo Via Oleandri, nei pressi di un bidone della spazzatura, ha rinvenuto a terra 175 confezioni integre, contenenti vetri e pellicole protettive per telefoni cellulari ed altro materiale che potrebbero essere oggetto di furto in qualche attività commerciale di telefonia mobile”.

Ciò si legge in una nota della Questura ascolana tramite nota stampa diffusa il 7 aprile: “Sono in corso da parte degli Agenti del Commissariato, attività d’indagine al fine di risalire alla proprietà degli oggetti sopra descritti”.

“Ad ogni buon fine si rappresenta che qualora vi siano stati ammanchi di tali materiali all’interno del proprio esercizio si potrà contattare il Commissariato al numero 073559071 per ulteriori specifiche” si legge nel comunicato.

