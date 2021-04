GROTTAMMARE – L’edizione numero 36 di “Cabaret, amoremio!”, annullata lo scorso anno causa pandemia, torna sul tavolo dell’amministrazione comunale di Grottammare, che fissa i tempi della manifestazione e vara il bando del concorso per nuovi comici abbinato al Festival nazionale dell’umorismo più antico d’Italia. E’ stabilito che la gara si svolgerà in video per quanto riguarda l’aspetto delle selezioni e in presenza nella fase finale fissata al 30 e 31 luglio 2021.

Il bando alla ricerca di nuovi talenti è pubblicato da oggi nella sezione “Avvisi pubblici” del sito istituzionale dell’ente e sul sito ufficiale del Festival.

Il regolamento apre il concorso a tutti i cittadini maggiorenni che abbiano residenza o domicilio in Italia. La partecipazione è gratuita. Le domande dovranno pervenire entro venerdì 28 maggio.

Il concorso è promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Amat, nell’ambito della produzione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, e si avvale dell’associazione Lido degli Aranci per gli aspetti organizzativi.

La fase delle “Selezioni Nuovi Comici” si svolgerà secondo la modalità “in video”. La Giuria esaminerà tutte le domande pervenute nei termini e decreterà entro il 18 giugno 2021 i candidati ammessi alle “Finali Nuovi Comici”, che si svolgeranno a Grottammare nei giorni 30 e 31 luglio, alla presenza del pubblico e della giuria che decreterà il vincitore.

Potranno infine essere ammessi in finale anche artisti altrimenti scelti dal Comitato organizzatore.

I concorrenti finalisti si esibiranno in entrambe le serate di luglio, presentando due differenti pezzi della durata di circa 7 minuti ciascuno.

Il vincitore delle “Finali Nuovi Comici” del 36° Festival dell’Umorismo “Cabaret, amoremio!“ si aggiudicherà un assegno di mille euro, messo in palio dalla città di Grottammare, e la partecipazione a tre serate retribuite a cachet corrente, messe in palio dall’Associazione Lido degli Aranci.

Ulteriori informazioni sul regolamento di gara e su come presentare le domande di partecipazione sono contenute nel bando.

Il Comitato organizzatore si riserva di apportare eventuali variazioni alla data e alla sede delle finali del concorso. Si riserva la possibilità di annullare l’iniziativa in conseguenza delle disposizioni per lo spettacolo dal vivo stabilite dalla normativa per il contenimento d’emergenza sanitaria da Covid-19 che sarà vigente nei prossimi mesi.

