SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Protesta del commercio sambenedettese e piceno per le reiterate chiusure decise dal governo a causa del Covid-19. La Confesercenti Ascoli-Fermo ha organizzato una manifestazione di fronte alla propria sede, presso il piazzale di via Luciano Manara a San Benedetto.

Appuntamento alle 10.30 di mercoledì 7 aprile.

“Le imprese del Terziario, del Commercio, del Turismo scendono in piazza. Sarà una mobilitazione diffusa, con iniziative ‘a distanza di sicurezza’ in tutte le regioni italiane, nel rispetto delle regole, con toni pacati. Ma decisi e determinati nel ricevere la giusta attenzione. Abbiamo bisogno di più di ciò che ci è stato finora dato. Il non poter lavorare ci avvilisce, ci strema, rischia di farci perdere quella dignità di imprenditori, di cui siamo orgogliosi.

In attesa che il piano vaccinale decolli, abbiamo ancora un ultimo miglio da percorrere” si legge nella convocazione.

