TERAMO – “Stasera, poco prima delle 20, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta sulla SS553, in località Cavalieri di Atri, a seguito di un grave incidente stradale. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra una Renault Captur e un furgone Fiat Scudo”.

Così in una nota diffusa il 6 aprile dal Comando Provinciale dei pompieri di Teramo: “In ognuno dei due mezzi si trovavano due persone che, a causa dei traumi e delle ferite riportate, sono stati trasportati presso l’ospedale di Atri con tre ambulanze accorse sul posto da Giulianova, Atri e Roseto degli Abruzzi. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere le quattro persone coinvolte nell’incidente e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati”.

“Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia stradale di Giulianova e del Commissariato di Atri, per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare. La statale 553 è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora, per consentire le operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente” concludono dal Comando.

