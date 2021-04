Inizia questa settimana il campionato territoriale Under 17 femminile che da il via alla lunga stagione dei settori giovanili che possono finalmente dare sfogo alle proprie potenzialità finora limitate ai soli allenamenti congiunti. La Volley Angels Project prenderà parte a questo campionato con due formazioni, la Axis Mrs che disputerà le proprie partite casalinghe alla palestra “Galilei” di Porto Sant’Elpidio e la Vpm che invece giocherà alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio.

Entrambe le formazioni sono state inserite nel girone “B” insieme a Circolo Volley Monte Urano, Emmont “A” e “B” e Fermana Volley e proprio il derby tra le due squadre di Volley Angels Project aprirà il lungo calendario di incontri, che si concluderà solo a fine giugno, appena in tempo per la disputa della fase nazionale. L’incontro tra Axis Mrs e Vpm si giocherà mercoledì 7 aprile alle ore 18 alla “Galilei” di Porto Sant’Elpidio.

La fase territoriale si concluderà con le finali, previste entro fine giugno, che permetteranno a una sola squadra per ciascuno dei quattro comitati di accedere alla Final Four regionale. Quella di quest’anno è una formula assolutamente ridotta e compressa, ideata per fare in modo di poter giungere alle finali nazionali entro fine luglio, periodo insolito e atipico per concludere l’attività indoor, ma dovuto alle incertezze create nel corso della stagione dall’emergenza sanitaria. Domenica 18 aprile, salvo variazioni dell’ultim’ora, dovrebbero partire anche i campionati Under 19 e Under 15 femminile del comitato territoriale di Ascoli-Fermo.

