Il recupero di mercoledì con la Triestina e la situazione societaria al centro del nostro approfondimento settimanale, in via eccezionale di giovedì

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il recupero in programma mercoledì (Samb-Triestina) e la situazione societaria che proprio in questi giorni potrebbe chiarirsi nel bene o nel male, in concomitanza con le vacanze pasquali, pur in zona rossa a causa del Covid-19, ci hanno indotto a spostare il tradizionale appuntamento del lunedì a giovedì 8 aprile.

Scienziati nel Pallone, l’approfondimento di Riviera Oggi sulla Samb Calcio, dunque andrà in diretta alle ore 18.30 di giovedì 8 aprile.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.