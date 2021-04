PORTO SAN GIORGIO – Non si è ancora spenta l’eco della prima fase del campionato per il girone I2 della serie B2 che ha visto la De Mitri-Energia 4.0 conquistare il primo posto in classifica, vincendo dieci partite su dieci. La Fipav ha comunicato le modifiche della formula e nel mese di aprile si disputeranno le gare di recupero per completare la prima fase, con la formazione rossoblù spettatrice interessata, poiché dovrà affrontare nel primo turno dei playoff la quarta classificata del girone I1, con molte squadre di quel girone che hanno ancora diverse partite da giocare.

«La regular season è stata importante per noi – ha detto l’allenatore Daniele Mario Capriotti – visto che la squadra è partita da un livello per chiudere a un altro superiore e la riprova è stata che nel girone di ritorno abbiamo perso solo un punto tra tutti quelli a disposizione, con diverse vittorie per 3-0. Abbiamo dato continuità al nostro lavoro – prosegue – e hanno giocato tantissime ragazze che si sono prese le proprie responsabilità in campo. Il nostro obiettivo, adesso, è quello di non essere le migliori delle peggiori e dobbiamo essere pronti per i playoff». L’inizio della seconda fase è previsto per il 12 maggio.

«Vero – conferma il coach sambenedettese – ma la prossima settimana inizieranno i campionati giovanili Under 17 e Under 19, riprenderà la serie C e quindi le nostre ragazze non staranno mai ferme. Dovremo avere un buon approccio per essere più realistici possibili perché adesso arrivano i playoff, uno dei momenti più belli della pallavolo e noi dovremo essere bravi a vincere le partite che contano». Oltre ai campionati giovanili, ci saranno altri impegni per la De Mitri-Energia 4.0, in attesa della ripresa delle partite. «Effettueremo degli allenamenti congiunti alzando il livello delle avversarie – conclude Capriotti – ma voglio lodare le mie ragazze che sono dei veri e propri esempi per la qualità del lavoro che stanno esprimendo».

