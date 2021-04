SAN BENEDETTO DEL TRONTO/MARTINSICURO – Un denso fumo nero si è innalzato in cielo nel tardo pomeriggio del 5 aprile tra Porto d’Ascoli e Martinsicuro, nei paraggi del depuratore.

Sterpaglie in fiamme, vasto incendio. Dalle prime indiscrezioni a prendere fuoco sono state delle palme di un terreno per cause in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti vari automezzi dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo.

Intervento dei pompieri di San Benedetto e Nereto.

