FERMO – Non si fermano neanche a Pasqua i controlli per il rispetto delle leggi emanate dal Governo per contrastare l’epidemia da Coronavirus.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno elevato cinque multe nel Fermano.

Tre sanzioni per spostamento non consentito dal Dpcm e due per coprifuoco violato.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

