GROTTAMMARE – “Scommetto che molti di voi sono stati incollati al televisore, per la sfida al cardiopalma del Borgo dei Borghi. È stata una grande galoppata. Come mi hanno scritto alcuni amici abbiamo sgomitato tra i giganti”.

Così il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, commenta in una nota diffusa alle prime ore del 5 aprile il quinto posto nella classifica diffusa dalla trasmissione ‘Il Borgo dei Borghi’ : “Posizione dopo posizione, abbiamo scalato i tre quarti dell’Italia, superando territori che non pensavo potessimo battere. Sopra di noi ci sono i colossi: regioni magnifiche come la Sardegna, popolosissime come la Sicilia e poi luoghi conosciuti in tutto il mondo come la Costiera amalfitana e Tropea, un gioiello della nostra penisola”.

Il sindaco aggiunge: “Se siamo arrivati fin qui è stato grazie al supporto di tutti coloro che si sono entusiasmati insieme a noi per questa sfida, sostenendoci, votandoci, raccontando a tutti lo splendore della nostra perla. In un gran galà della bellezza nazionale come quello che è andato in onda questa sera, ci siamo classificati quinti in tutta Italia, in una trasmissione in prima serata, il giorno di Pasqua, su Rai3, una promozione del genere non ha prezzo e può significare molto per la stagione che ci attende”.

Piergallini conclude: “Complimenti a Tropea, complimenti a tutti i Borghi che hanno partecipato, complimenti alla nostra bella Italia. E forza Grottammare, sempre”.

