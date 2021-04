GROTTAMMARE – Ottimo piazzamento per la Perla dell’Adriatico.

Grottammare si classifica al quinto posto nella classifica della trasmissione di Rai3, “Il Borgo dei Borghi”, andata in onda nella serata di Pasqua, il 4 aprile.

La città, con le sue numerose bellezze, raggiunge la “Top Five”. Erano venti le località, sparse in tutta Italia, in lizza per il primato.

Campli, Borgo del Teramano, si piazza invece al sesto posto. Al primo posto si è posizionata Tropea.

