FERMO – Controlli dei carabinieri in questi giorni nel Fermano.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 30enne con precedenti poiché in auto aveva arnesi da scasso e ha rifiutato anche il Drug Test. Patente ritirata.

Sanzionato insieme alla compagna di 24 anni per non aver rispettato le norme anti-Covid, spostamento non consentito dal Dpcm.

Materiale rinvenuto tutto sottoposto a sequestro.

