Il mister: “Sappiamo che ci toglieranno dei punti quindi finché la matematica non ce lo vieta continuiamo a sperare di entrare nei playoff”. Guarda il VIDEO

MACERATA – Il mister della Samb, Paolo Montero, commenta la sconfitta col Matelica in trasferta. “Oggi è mancato il gol, io però non tolgo il merito al Matelica e credo che sarebbe stato più giusto un pari ma con partite così, spesso chi fa per primo gol la decide”.

“Ci siamo trovati di fronte un bel Matelica che merita la classifica che ha, ai ragazzi ho chiesto professionalità e l’hanno dimostrata. Non cerchiamo alibi e oggi è stata la dimostrazione di un gruppo di uomini che c’è e che rispetta la città. Dal mio punto di vista, togliendo il risultato che ci fa arrabbiare, l’atteggiamento di oggi ricalca il comunicato che hanno fatto ieri. Sappiamo che ci toglieranno dei punti quindi finché la matematica non ce lo vieta continuiamo a sperare di entrare nei playoff. Auguro una Buona Pasqua a tutti.”

