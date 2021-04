Al 17′ della ripresa decide De Santis dagli 11 metri, 10 minuti più tardi rigore anche per la Samb ma Maxi Lopex se lo fa parare

Matelica-Samb | 34^ giornata | Stadio Helvia Recina di Macerata ore 12,30

Formazioni:

Matelica (4-3-3): Cardinali; Tofanari, De Santis, Zigrossi, Di Renzo; Calcagni (18′ st Balestrero), Bordo, Pizzutelli(18′ st Mbaye); Volpicelli, Moretti, Leonetti (18′ st Franchi). A disp: Martorel, Vitali, Barbarossa, Fracassini, Balestrero, Santamarianova, Magri, Franchi, Seminara, Mbaye. Allenatore: Gianluca Colavitto.

Samb (4-3-1-2): Nobile; Fazzi, D’Ambrosio, Cristini, Goicoechea (32′ st Chacon); Rossi, Angiulli, D’Angelo (18′ st Liporace); Botta; Maxi Lopez, Lescano. A disp: Laborda, Fusco, Biondi, Trillò, Chacon, Babic, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento (Poma/Belsanti). Quarto uomo: Mario Perri della sezione di Roma 1

Note: Al 28′ della ripresa Cardinali para un calcio di rigore a Maxi Lopez

Marcatori: 17′ st De Santis su rigore (M)

Ammoniti: Pizzutelli (M), Goicoechea (S), Botta (S)

Espulsi:

Angoli: 5-5

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Samb a Matelica nonostante lo stato di agitazione proclamato dai giocatori che non prendono lo stipendio da mesi. Novità Goicoechea dietro per Montero dal 1′ mentre davanti tridente argentino con Botta a suggerire alle spalle di Maxi e Lescano.

9′ Moretti si incunea in area, punta D’Ambrosio e calcia: Nobile respinge coi piedi in angolo con un miracolo!

14′ Primo angolo Samb, parte Botta ma la traiettoria è lunga.

18′ Colpo di tacco in area a liberare Lescano che si gira e prova il tiro in porta: ribattuto. Poi arriva Maxi Lopez, murato anche lui. Samb che si fa vedere davanti.

25′ Punizione da fuori area per il Matelica. Sul pallone l’ex Samb Volpicelli. Parte proprio lui ma la barriera Samb devia in angolo. Il quarto per i biancorossi.

29′ Ancora un angolo per i padroni di casa. Volpicelli alla battuta, respinta. Ancora Volpicelli sul pallone, tiro a giro ma Nobile blocca con facilità.

31′ Botta imbecca in area Goicoechea che rimette in mezzo, palla deviata da un difensore del Matelica che passa vicino alla traversa e finisce in angolo. Azione Pericolosa dei rossoblu.

33′ Altro angolo per la Samb, il terzo, palla di Botta a spiovere dentro ma il portiere Cardinali vola coi pugni a respingere e innesca il contropiede del Matelica che però non si materializza per l’uscita tempestiva coi piedi di Nobile.

39′ Punizione da posizione defilata per il Matelica vicino all’area. Va Volpicelli con un pallone violento in area che la Samb respinge di testa e può avviare il contropiede, Botta dentro per Maxi che prova a controllare ma l’azione sfuma nonostante l’arrivo a rimorchio di Rossi.

41′ Palla a Lescano al limite dell’area, bellissimo controllo e appoggio per Botta che scarica il sinistro: traversa clamorosa!

42′ Volpicelli per Leonetti e ancora Nobile col piede salva!

43′ Altro capovolgimento di fronte con Maxi che serve Lescano un po’ defilato in area: palla alta.

44′ Altra azione Samb, bella giocata di Maxi ma salva tutto spedendo alto Zigrossi. Quinto angolo anche per la Samb.

45′ Contropiede Matelica, si libera al tiro Volpicelli che calcia e sfiora il primo palo difeso da Nobile!

45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Zero a zero fra Matelica e Samb.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida senza cambi fra i 22 in campo nella prima frazione di gioco.

4′ Grande azione di Volpicelli che arriva sul fondo e mette in mezzo, calcia Calcagni che arriva a rimorchio, para Nobile! Poi Leonetti di testa e Nobile si rialza e blocca. Matelica vicino al vantaggio!

13′ Ottimo pallone di Ivan Rossi in area per D’Angelo che calcia di punta vedendosi parare il tiro dal portiere ma viene colpito nel frattempo da Tofanari e rimane a terra con Lescano che si sbraccia chiedendo rigore.

17′ GOL DEL MATELICA. Tofanari si incunea in area, Goicoechea lo strattona e provoca rigore. Sul dischetto De Santis: parte il capitano biancorosso che batte Nobile e porta in vantaggio il Matelica!

27′ Palla dentro di Botta per Maxi che anticipa Cardianli che lo tocca. Rigore anche per la Samb!

28′ Parte Maxi che sbaglia clamorosamente il rigore bloccato da Cardinali. Tiro lento e centrale.

32′ Ancora Volpicelli a servire Balestrero: tiro e Nobile para ancora!

39′ Chacon si tova una palla d’oro in area ma viene ribattuto, riparte il Matelica che però spreca un contropiede promettente.

45′ + 4 Volpicelli su punizione, Nobile para e su questo episodio si chiude la gara. Samb che perde 1-0 in trasferta contro il Matelica.

