TERAMO – L’Abruzzo resta Arancione con macchie “red” sul territorio.

Dalla prossima settimana riapriranno le scuole: le Superiori in didattica a distanza al 50%. Nei Comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza solo fino alla prima media.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni soggetti a maggiori restrizioni che, dal 7 aprile, con la nuova ordinanza firmata dal presidente Marco Marsilio diventeranno zona rossa.

Provincia di Chieti: escono dalle restrizioni i Comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli. In zona rossa il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera. Sono in zona rossa i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Provincia di L’Aquila: escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. Sono in zona rossa i Comuni di Celano, Pratola Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio.

Provincia di Teramo: sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.