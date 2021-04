L’organizzazione dell’evento, che si svolgerà il 25 aprile, sarà affidata alla Asd King Of The Beach e le categorie presenti saranno Under 18 Femminile, Silver Femminile e Gold Femminile

PORTO SAN GIORGIO – Sbarcherà nuovamente nelle Marche il campionato italiano per società di beach volley organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Dopo l’esordio a Civitanova Marche dello scorso mese di gennaio, sarà la spiaggia di Porto San Giorgio a ospitare una tappa della kermesse tricolore nella giornata di domenica 25 aprile.

L’organizzazione dell’evento sarà affidata alla Asd King Of The Beach di Porto San Giorgio del presidente Fulvio Taffoni e le categorie presenti saranno . Il Tricolore per Club 2021 si appresta a vivere un lungo e intenso periodo di gare. Dati gli ottimi numeri riscontrati fino ad oggi, la Federazione Italiana Pallavolo ha pianificato l’intenso calendario di appuntamenti, che dal weekend dopo la sosta pasquale, vedrà impegnati i beacher (categorie seniores, giovanili e master) in più località sul territorio nazionale.

Questo lungo percorso, iniziato il 24 gennaio e che continuerà fino al 23 maggio (prima fase), vedrà il suo momento clou con le Finali Scudetto in programma il 5 e 6 giugno. Per informazioni e iscrizioni: beachvolley@federvolley.it e beachvolley.federvolley.it.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.