SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vi abbiamo parlato della commissione di inchiesta (CLICCA QUI) che potrebbe nascere, in seno al Consiglio Comunale di San Benedetto, tesa a indagare sulla situazione della Samb Calcio, alla luce del coinvolgimento nelle sue vicende di patrimonio pubblico, come ad esempio il Riviera Delle Palme, dato in concessione pluriennale e sui cui sono stati fatti anche ingenti investimenti per il rifacimento del manto erboso, ancora non del tutto saldati, da parte del club rossoblu.

In queste ore i consiglieri di minoranza hanno acquisito alcuni atti relativi al rapporto fra Comune e Samb e a ore protocolleranno, come detto, la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta e, molto probabilmente indiranno nei prossimi giorni una conferenza stampa per relazionare i cittadini sul materiale acquisito. Sia per quanto riguarda la commissione di inchiesta sia per la conferenza stampa si cerca in queste ore unità di intenti di tutta l’assise, cercando di coinvolgere anche i consiglieri della maggioranza Piunti.

