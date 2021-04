SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per l’ottava puntata di Bussa coi Piedi, Laura Di Pietrantonio è andata a trovare la pizzeria sambenedettese “Mamma Rosa”.

Per carpire tutti i segreti di questa inimitabile pizza, non perdere la puntata in onda su rivieraoggi.it e picenooggi.it, e sui loro canali Facebook e Instagram, mercoledì 7 aprile alle ore 18,30!

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.