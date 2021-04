SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Il 2 aprile lo scrittore Giuseppe Catozzella sarà ospite dell’associazione culturale “I Luoghi della Scrittura” nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore: XL ed. primavera 2021”.

L’evento, organizzato da Mimmo Minuto, da “I Luoghi della Scrittura” e dalla Libreria Libri ed Eventi in collaborazione con La Fabbrica dei Fiori e Pelasgo Grottammare, è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e ha il sostegno di BPER Banca. Converserà con l’autore Sonia Loffreda.

Giuseppe Catozzella presenterà il suo ultimo libro “Italiana” (Mondadori), in cui ricostruisce le vicende di Maria Oliverio, mescolando documenti e leggenda, rovesciando la sua immaginazione nella nostra, disegnando dramma famigliare e dramma storico ed evocando l’epica grandezza di una guerra civile combattuta in un mulinare di passione, sangue e speranza, come nella tradizione dei poemi cavallereschi, del melodramma e del cinema americano. Un’ accurata e minuziosa ricostruzione del cosiddetto “brigantaggio”.

