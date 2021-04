CUPRA MARITTIMA – “Mercoledì 7 aprile si tornerà a scuola in presenza (fino alla prima media se sarà confermata la zona rossa, se saremo arancioni anche le seconde e terze medie) e vogliamo che questo avvenga in sicurezza; per questo oltre a raccomandare nuovamente a tutti la massima attenzione nel rispetto delle normative anti-Covid anche e specialmente a Pasqua, stiamo organizzando un secondo screening di tamponi per gli studenti (dall’infanzia fino alla terza media), insegnanti e tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’istituto comprensivo di Cupra”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, in una nota diffusa il primo aprile: “Lunedì 5 e martedì 6 aprile dalle 7,30 alle 18,30 presso la vecchia sede di Cupra Bibite in contrada San Silvestro, si effettueranno i tamponi sempre in modalità Drive In: all’interno delle fasce orarie indicate, ognuno potrà scegliere il giorno e l’orario in cui presentarsi. Sarà fondamentale la partecipazione da parte di tutti”.

“Ringrazio sin da ora il personale sanitario volontario e la Cupra Bibite per gli spazi” conclude Piersimoni.

