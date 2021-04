SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 2 aprile si celebra la quattordicesima Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo – Waad, World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico ed è pertanto importante ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie.

Per il secondo anno consecutivo la giornata si svolgerà in piena emergenza sanitaria ma il Comune di San Benedetto del Tronto aderirà ugualmente alla giornata mondiale “accendendo” una luce blu speciale sul Monumento al Pescatore per accrescere nelle persone la conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell’inclusione scolastica e sociale.

“Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza e consapevolezza su questo tema che è sempre stato caro alla nostra Amministrazione”, afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni – È importante continuare a lavorare insieme alle associazioni e alle famiglie del territorio per sensibilizzare sulla buona accoglienza e l’inclusività dei bambini e delle bambine nella scuola ma anche sull’inserimento degli adulti nel mondo del lavoro”.

È comunque bene ricordare che anche per l’anno in corso, la Regione Marche ha pubblicato il Bando per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.

