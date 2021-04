SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Da oggi, giovedì 1 aprile, a partire dalle ore 14 e fino a domani, venerdì 2 aprile, alle ore 14 la Biblioteca, così come l’intero stabile comunale resteranno chiusi al pubblico per consentire la sanificazione dei locali. Ci scusiamo per il disagio”.

Così una nota la Biblioteca “Lesca” di San Benedetto il primo aprile.

