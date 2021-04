La Samb giocherà a Matelica. Lo ha annunciato Maxi Lopez in una conferenza stampa in remoto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb giocherà sabato a Macerata contro il Matelica. Lo ha annunciato Maxi Lopez in una conferenza stampa in remoto. Guarda il video in primo piano, presto resoconto scritto.

I giocatori nei giorni scorsi avevano annunciato lo stato di agitazione e minacciato di non giocare sabato 3 aprile.

I calciatori, invece, scenderanno in campo.

