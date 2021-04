L’allenatore del Bangor City Football è anche socio di Domenico Serafino nella società costituita a novembre: “Idea nata per sostituirlo quando non può viaggiare. I progetti sono interrotti a causa dell’epidemia Covid-19”

Ha collaborato Carlo Fazzini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito la risposta di Hugo Colace, ex calciatore italo-argentino e attuale allenatore del Bangor City Football Club, alla nostra richiesta di informazioni in merito alla Sudaires Uk, società costituita in Galles lo scorso novembre e che vede per soci oltre Hugo Colace anche Domenico Serafino, presidente di Bangor e Samb Calcio.

Vi mando queste brevi righe per chiarire alcune domande sulla società Sudaires Uk: la società è

nata per sviluppare una nuova politica di marketing e favorire l’ingresso di nuovi sponsor nel club, programmando la stagione 20/21. A causa della recessione economica causata dal covid, questi progetti sono stati interrotti e la società non ha mai lavorato né emesso alcuna fattura. Ad oggi non ha movimenti.

In qualità di formatore sono autorizzato solo ad avvalermi della società (Compañía nel messaggio originale, ndr), solo in caso di precisa direttiva del Presidente, si pensava che questa soluzione sia utile a sostituirlo quando personalmente non può viaggiare per svolgere alcuna procedura, cosa che (chiarisco ancora), non è mai avvenuta già che la società non è mai entrata in funzione.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi e mi scuso per non aiutare personalmente nessuno, ma oggi scelgo solo di mettere energia e tempo nel mio lavoro di allenatore del Bangor City FC.

