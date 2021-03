Dal 1 luglio 2021 addio ai “Bonus bebè” e “Premio nascita” che lasceranno il posto all’assegno unico per i figli. Il nuovo aiuto alla famiglia andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno. Come funziona? Chi ne ha diritto? A quanto ammonta? Risponde per la rubrica “Diritti al Punto” l’avvocato Andrea Broglia