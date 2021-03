GROTTAMMARE – Ancora un incidente in campagna.

Nel pomeriggio del 31 marzo un trattore si è ribaltato in campagna, in zona Valtesino, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per i soccorsi e accertamenti. L’agricoltore a bordo del mezzo, sulla cinquantina di anni, ha ricevuto le prime cure mediche dai sanitari giunti in ambulanza.

Successivamente il contadino è stato trasportato, in eliambulanza, al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

