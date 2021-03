TERAMO – “Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, alle 16 di oggi, 31 marzo, è intervenuta in località Camerale di Tossicia, per un incidente mortale. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 64 anni anni, che stava utilizzando un motocoltivatore con rimorchio nei pressi del capannone agricolo annesso all’abitazione di famiglia”.

Così il Comando Provinciale dei pompieri di Teramo in una nota diffusa il 31 marzo: “Il corpo dell’uomo privo di vita è stato rinvenuto sotto una ruota del mezzo agricolo. I vigili del fuoco hanno provveduto a sollevare il motocoltivatore con appositi cuscini gonfiabili per estrarre il corpo che, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, è stato recuperato da un’agenzia di pompe funebri”.

“Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Isola del Gran Sasso per gli adempimenti di competenza, oltre al personale sanitario volontario e del 118 di Teramo che non hanno potuto far altro che constatare la morte del’uomo” concludono dal Comando.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.