SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per il 2021, la Regione Marche ha pubblicato il Bando per la concessione di contributi alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.

Beneficiari sono famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per le spese sostenute per gli operatori specializzati che effettuano interventi educativi/riabilitativi basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità, da parte di operatori specializzati.

La rendicontazione presentata contestualmente alla domanda di contributo riguarda le spese sostenute nel periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo copre il cento per cento dell’importo dichiarato e con un masssimo per utente pari a 5 mila euro. Qualora la spesa ammissibile complessiva fosse superiore allo stanziamento disponibile, le singole quote verranno riparametrate proporzionalmente alla disponibilità finanziaria.

Entro il 10 maggio 2021 le famiglie interessate devono presentare al Comune di residenza la domanda di contributo corredata da documenti richiesti e dalla dichiarazione sostitutiva attestante le spese sostenute nel periodo indicato. Il contributo verrà erogato tramite l’Ambito Territoriale Sociale n. 21.

Info e modulistica sul sito dell’Ambito: www.comunesbt.it/ambitosociale21.

