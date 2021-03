SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’accesso a Internet in città si arricchisce di una più ampia copertura. È infatti stata collaudata nelle scorse settimane la rete afferente al progetto WiFi-Italia finanziata dalla società Infratel Italia”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 31 marzo: “La copertura va dalla Palazzina Azzurra, passando per viale Buozzi e via Pasqualetti, fino a piazza Giorgini, viale Secondo Moretti e via Paolini”.

Dal municipio aggiungono: “Quest’ultimo intervento va a cucire due aree già coperte, una dalla rete WiFi4Eu (piazza Matteotti, viale Secondo Moretti, via Montebello), un’altra dalla rete WiFiMarche (Lungomare da piazza Salvo d’Acquisto al giardino Nuttate de Lune). In tutti i punti di accesso è garantita la banda ultra larga”.

