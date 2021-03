GROTTAMMARE – Attimi di tensione nella tarda serata del 30 marzo.

Poco prima delle 22 un’auto ha preso fuoco a Grottammare in zona Ischia I, vicino al centro commerciale L’Orologio e non poco distante dal parco Primo Maggio, lato ferrovia. Cause in fase di accertamento, probabilmente un guasto secondo le prime indiscrezioni.

Il conducente, un anziano, è stato fatto uscire dal mezzo da un ragazzo, Mario Amato di Grottammare, presente nei paraggi, prima che le fiamme divampassero.

L’uomo sta bene, un po’ frastornato dall’accaduto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di San Benedetto che hanno spento il rogo.

