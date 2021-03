L’atleta della società Asd King of the Beach di Porto San Giorgio è stata convocata per un collegiale della Nazionale italiana Seniores di beach volley femminile con i tecnici Fabrizio Magi e Laura Giombini

PORTO SAN GIORGIO – Un grande risultato è arrivato a premiare il lavoro della società Asd King of the Beach di Porto San Giorgio. L’atleta Sara Breidenbach, infatti, è stata convocata per un collegiale della nazionale italiana Seniores di beach volley femminile, iniziato lo scorso 28 marzo e che si concluderà giovedì 1 aprile a Vigna di Valle, nel centro sportivo dell’Aeronautica Militare.

Il collegiale sarà tenuto dai tecnici Fabrizio Magi e Laura Giombini, coadiuvati dal preparatore atletico Grigorios Barkonikos. La Breidenbach, milanese, 29 anni, è campionessa italiana in carica insieme alla sua compagna di squadra Giada Benazzi ed è una presenza fissa al King of the Beach Volley Tour, organizzato dal promoter marchigiano Fulvio Taffoni che della società sangiorgese è anche presidente.

Per Sara Breidenbach è un grandissimo risultato, ottenuto nel pieno della sua maturità agonistica, che diventa di dimensioni ancora maggiori se si pensa che lei non ha mai giocato in campionati indoor, ma ha iniziato direttamente con il beach volley.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.