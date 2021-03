SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Volgono al termine le riprese per l’opera cinetelevisiva struttura in Riviera.

Parliamo del film Rai, “Digitare il codice segreto”, prodotto da Pepito Produzioni e diretto dal regista Fabrizio Costa.

Oggi, 30 marzo, dalle 18 fino a tarda serata, ultimi ciak a San Benedetto alla Palazzina Azzurra.

Di seguito una nota della Pepito Produzioni, diffusa il 30 marzo.

Pepito Produzioni, casa di produzione cinematografica e televisiva indipendente italiana, è tornata sul set con Rai Fiction, sul litorale di San Benedetto del Tronto nelle Marche, per le riprese del film TV del regista Fabrizio Costa “Digitare il codice segreto”. Con determinazione e spirito collaborativo, le riprese si stanno per concludere con successo e soddisfazione da parte di tutto il cast e della produzione. Il film, prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, è il quattordicesimo titolo del ciclo “Purché Finisca Bene”, in onda su Rai 1 dal 2014 con grande successo di pubblico. “Digitare il codice segreto” vede Neri Marcorè nei panni del protagonista Alberico Ferretti, terapeuta di successo, affiancato da Valeria Bilello (Curon e Made in Italy, dove ha recitato con Liam Neeson) nel ruolo di Beatrice, proprietaria del bistrot Intolleranza Zero che farà perdere la testa allo stimato psicologo.

Una commedia romantica, dunque, le cui vicende si snodano nelle Marche, tra ville mozzafiato e location fronte mare, dove la regione gioca un ruolo fondamentale facendo da sfondo con le sue bellezze naturali ed eno-gastronomiche alle avventure del protagonista Alberico Ferretti. “Digitare il codice segreto” segna la quarta collaborazione per “Purché finisca bene” tra Neri Marcorè, volto marchigiano tra i più noti ed attore poliedrico, e il regista Fabrizio Costa. Le riprese si sono concluse a fine marzo e il film approderà in Tv prossimamente su Rai 1.

Agostino Saccà fondatore e Amministratore Unico, ha commentato così l’inizio delle riprese: “Con ‘Digitare il codice segreto’ riparte la collezione di film per Rai Uno del ciclo ‘Purché finisca bene’, i cui risultati consolidati in ormai quasi dieci anni di ascolto e di apprezzamento da parte del pubblico sono stati finora eccellenti”.

Fabrizio Costa, regista televisivo tra i più noti (L’allieva, Scomparsa, Don Matteo, ecc.), dichiara: “E’ stato per me davvero stimolante tornare a dirigere Neri Marcorè per la quarta volta all’interno di questa collana di film a cui sono molto affezionato. In ‘Digitare il codice segreto’ Marcorè si cala nel personaggio esilarante di un avaro patologico, un grande topos di sempre della commedia, raccontato in modo moderno ed intelligente in questa splendida location marina nelle Marche”.

Nel cast anche Gabriele Cirilli, che da Zelig con il tormentone “Chi è Tatiana” è diventato uno dei volti più noti in Tv e al cinema (Matrimonio al Sud, Un medico in famiglia, Volare, ecc.), Paola Minaccioni (Nastro d’Argento 2014 come miglior attrice non protagonista per Allacciate le cinture), Pia Lanciotti (Menzione speciale 2010 Annecy Italian Cinema Festival per Alza la testa) e Bernardo Casertano (Nero a metà, Sotto una buona stella, I Cesaroni, ecc.).

SINOSSI

La menzogna del Dottor Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui – psicologo ed autore del bestseller “Digitare il codice segreto”, manuale per curare l’avarizia – non è nient’altro che un tirchio senza speranza, e adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe rovinarlo. Ma l’occasione fa l’uomo ladro o, nel caso del Ferretti, scroccone: il dottore accetta l’ospitalità a tempo indeterminato che gli offre la Contessa Vanini sfuggendo così all’assedio dei curiosi per lavorare al suo nuovo libro senza sborsare una lira. Tuttavia, Alberico incontra una donna che smuove qualcosa in lui.

