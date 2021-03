MONTEPRANDONE – Scontro nella tarda mattinata del 30 marzo nell’entroterra.

Incidente stradale sulla Salaria vicino Centobuchi in zona Sant’Anna. Sul posto Polizia Stradale, pompieri e soccorsi.

Un’auto si è ribaltata, dinamica in fase di accertamento: secondo le prime indiscrezioni ha sbattuto in precedenza contro un albero. Sul luogo anche la Polizia Municipale di Monteprandone. Soccorso un 38enne originario dell’Est Europa, residente a Bastia Umbria: è stato portato in ospedale, in gravi condizioni.

Rallentamenti a causa dei vari interventi di soccorso.

