SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus ha consegnato oggi, martedì 30 marzo, trecento uova di cioccolato al magazzino di San Benedetto del Tronto del Banco Alimentare.

Le uova sono state subito inserite nei pacchi che, ogni martedì e giovedì, vengono ritirati presso il Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto dagli enti che si approvvigionano regolarmente al magazzino sambenedettese.

“Siamo felici di questa iniziativa – ha dichiarato il responsabile del magazzino del Banco Alimentare, Massimo Capriotti – perché è esattamente questo lo spirito giusto per sostenerci, quello di aggiungere qualcosa di utile ed in questo caso di gioioso al nostro agire quotidiano”.

“Si tratta di un gesto apparentemente piccolo – ha aggiunto Eleonora Bellagamba, presidente del Club Amici Del Banco Alimentare Marche Sud-Onlus – ma se riuscirà a far sorridere i bambini, avremo raggiunto il nostro obiettivo”.

L’incontro tra i componenti del Club per la consegna è stato anche l’occasione per ufficializzare l’arrivo, nel Consiglio Direttivo, dell’ultimo componente in ordine di tempo, la dottoressa Benedetta Battistini.

