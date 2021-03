Brighindi ha realizzato il primo risultato di un atleta italiano ed europeo nell’ambito della Red Bull Regionaaali 2021, la rassegna che ha offerto la possibilità a tutti i runner italiani di dimostrare la loro passione per la corsa e l’amore per la propria regione di appartenenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande affermazione per l’Ironman sambenedettese Massimo Brighindi che ha messo a segno un’altra delle sue incredibili performance su strada, nell’ambito del Red Bull Regionaaali 2021. Domenica scorsa il popolare atleta rivierasco ha compiuto l’ultimo tratto della sua impresa, accompagnato dal presidente del Porto 85 Polisportiva Roberto Silvestri, dagli atleti Emidio Re, Claudio Seghetti, Walter D’Ambrosio, Mauro Caffarini, Lella Borrelli, Toto Mascaretti, Nino Capriotti, Fabio Mauloni, oltre che dalla moglie e dalla figlia.

Brighindi ha realizzato il primo risultato di un atleta italiano ed europeo (1002 km) in questa innovativa Running Challenge che ha offerto la possibilità a tutti i runner italiani di dimostrare la loro passione per la corsa e l’amore per la propria regione di appartenenza. Nel ranking mondiale di questa particolare competizione il runner sambenedettese è giunto al quinto posto, mentre il primo (il brasiliano Guilerme R. Silva) ha percorso 1246 km.

Al termine di questa fatica, tutto il gruppo ha festeggiato, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 al bar Era Ora. «È stata una bellissima esperienza – ha detto – che sono felice di aver potuto condividere con i miei amici e compagni di corsa». Felicissimo anche il presidente Silvestri, che ha evidenziato come Brighindi sia uno dei principali atleti del nostro territorio.

