SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà on line, in diretta, martedì alle ore 18.30 “Scienziati nel Pallone“, l’approfondimento di Riviera Oggi sul calcio di Serie C e sulla Samb.

Slittamento necessario per commentare la caotica situazione societaria, alla luce dell’incontro del tardo pomeriggio/sera lunedì tra i tecnici nominati dal tavolo organizzato dal Comune di San Benedetto e il presidente Serafino con il commercialista Massimo Collina.

Durante l’incontro approfondiremo molte tematiche riguardanti i bilanci della Samb di Fedeli, la situazione con Kim Dae Jung e la famiglia Rico, i rischi che sta correndo la Samb con la messa in mora proclamata dai calciatori.

Aggiorneremo ovviamente con le notizie dell’ultim’ora.

Per vostri commenti, 328.9519554.

