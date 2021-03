MONTEPRANDONE – Scontro nel primo pomeriggio del 29 marzo.

Incidente stradale a Centobuchi, in zona Sant’Anna, fra auto e ambulanza per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

E’ rimasto lievemente ferito il conducente della macchina, soccorso dal personale sanitario del 118.

