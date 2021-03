CUPRA MARITTIMA/MONTEPRANDONE – Giornata impegnativa, quella del 29 marzo, per i Vigili del Fuoco.

Nel tardo pomeriggio pompieri sambenedettesi impegnati a Cupra Marittima per sterpaglie in fiamme a Contrada San Michele.

Colleghi ascolani, invece, nelle campagne di Monteprandone per altre sterpaglie in fiamme. Un denso fumo si era levato in cielo.

Interventi ancora in corso.

