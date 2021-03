SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina, 28 marzo, avanti al segretario generale del Comune di San Benedetto del Tronto, Maria Grazia Scarpone, è stato sottoscritto il contratto che affida per quattro anni, rinnovabile per altri due, la gestione della casa di riposo e della residenza protetta presso il Centro sociale “Primavera” al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle cooperative Polis e dalla P.AR.S. Pio Carosi onlus.

Il raggruppamento tra le due cooperative si è aggiudicato la gara d’appalto per circa 1,2 milioni all’anno più Iva e, tra gli obblighi contrattuali, c’è quello della riassunzione, già avvenuta, di tutto il personale già in servizio nel Centro.

Le due cooperative operano in questo settore da quasi 40 anni gestendo strutture per anziani e nidi d’infanzia in diverse regioni del Centro Italia e in Puglia. Danno lavoro a circa 1500 persone e fatturano complessivamente circa 45 milioni annui.

I rappresentanti delle cooperative aggiudicatarie, Gianfranco Piombaroli e Luigi Guzzetti, rispettivamente presidente e responsabile commerciale della Polis, hanno poi incontrato il sindaco Pasqualino Piunti e l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni per un primo scambio di vedute sul lavoro che dovranno svolgere.

“Abbiamo evidenziato ai nuovi affidatari del servizio – dicono Piunti e Carboni – quanto l’Amministrazione tenga agli ospiti del “Primavera” e, più in generale, alle esigenze dei più anziani e fragili esprimendo la certezza che, anche in virtù della notevole esperienza che hanno acquisito, essi sapranno mantenere gli standard qualitativi sinora assicurati. Un’esigenza maggiormente avvertita in un momento in cui le restrizioni imposte dalla pandemia impongono un’attenzione e una cura particolari”.

“Nonostante in questi 40 anni le nostre dimensioni siano molto cresciute – ha assicurato Piombaroli – non abbiamo mai perso di vista la ragion d’essere del nostro lavoro, ovvero mettere al centro dell’attività l’anziano e i suoi bisogni. Noi partiamo dalla considerazione che gli anziani sono la ragione del nostro benessere, quello che abbiamo conquistato lo dobbiamo a loro, e dobbiamo fare in modo di restituire loro quello che ci lasciano”.

