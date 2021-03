SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento formativo per studenti e docenti del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto che martedì 30 marzo potranno seguire in modalità telematica due interventi del professor Pietro Cataldi, programmati nell’ambito del progetto Virtute e canoscenza. Dante 1321-2021, nei 700 anni dalla morte del poeta.

Gli incontri, fissati per il mattino alle ore 10 ed il pomeriggio alle ore 15 vertono su alcuni tra gli aspetti più interessanti dell’opera dantesca, di cui il professor Cataldi è studioso: quello indirizzato agli alunni del triennio avrà per oggetto “Bene e male nella Commedia” mentre quello riservato ai docenti tratterà “Dante e il Novecento”. Attuale Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, dove è titolare dell’insegnamento di Letteratura italiana contemporanea e dove ricopre ed ha ricoperto numerosi incarichi accademici, allievo di Franco Fortini, studioso anche di Leopardi, Ungaretti, Montale, poetiche del Novecento, Cataldi è inoltre noto per la collaborazione a numerose riviste di settore e la realizzazione di manuali scolastici.

Il professore si collegherà in modalità telematica con la scuola dove sarà accolto dalla Dirigente Scolastica Stefania Marini; l’incontro vede coinvolte le classi del triennio del liceo sambenedettese, ma non rimarrà un evento chiuso: nell’ottica di una condivisione e collaborazione tra istituti, ad assistere sarà anche un gruppo di docenti e studenti del Liceo Linguistico-Scientifico “Enrico Medi” di Senigallia.

Nel pomeriggio il secondo momento che vede il Liceo Rosetti organizzatore insieme alla casa editrice Palumbo, la quale ha aperto la sessione di studio all’intero territorio nazionale ed ha inserito sulla locandina virtuale il logo, scelto nel concorso indetto dalla scuola tra i propri studenti, che caratterizza tutte le iniziative per il centenario dantesco.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.