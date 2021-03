SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un giallo nel giallo. Nei giorni scorsi abbiamo ricostruito i legami societari che legano l’attuale presidente della Samb Domenico Serafino al socio della Sudaires Srl Kim Dae Jung e da questi alla famiglia Rico, che gestisce il progetto (ed il sito) Golden Talent International.

Senonché abbiamo poi scoperto che nello scorso mese di novembre Serafino ha costituito anche una Sudaires Uk Ltd, con sede proprio allo stadio del Bangor City Football Club (chiamato oggi Sudaires Stadium, 3.400 abitanti) la società calcistica di Bangor rilevata da Serafino nel settembre 2019, con subingresso poi di Kim Dae Jung.

Quello che incuriosiva è il motivo per cui vi è stata la nascita di una società inglese oltre quella italiana, e perché Sudaires Uk non avesse per socio sempre Kim Dae Jung. Infatti il socio di Serafino è Hugo Colace, attuale allenatore dello stesso Bangor, che nella Sudaires Uk Ltd viene indicato come “dirigente”.

Ebbene in questi giorni abbiamo contattato via mail Hugo Colace, e quindi anche con una interazione via twitter, chiedendo una intervista, senza ottenere alcuna risposta. Abbiamo altresì scritto al Bangor City Football Club, sia nella pagina Facebook che in quella twitter (questa relativamente molto seguita), chiedendo se sia possibile intervistare Hugo Colace. Infine abbiamo scritto all’addetto stampa della società gallese.

Nessuno ci ha risposto. Perché?

