FERMO – Controlli dei carabinieri, in questi giorni pre Pasquali.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno elevato sei multe per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Coprifuoco violato e spostamenti fra Comuni non consentiti e non motivati come previsto dal Dpcm.

I controlli proseguono, ovviamente, anche nei prossimi giorni.

