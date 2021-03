SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’incontro c’è stato. In modalità remota, come conviene in questi tempi e anche per problemi di sicurezza. Dunque l’attuale presidente della Samb Domenico Serafino ha incontrato il sindaco Piunti in videoconferenza, alla presenza anche dei due consiglieri comunali di opposizione Pellei e Di Francesco.

“Serafino ha accettato di incontrare un tecnico del nostro tavolo, e l’incontro avverrà nella giornata di lunedì – dice il sindaco Piunti – Al tecnico, che dobbiamo nominare, il presidente Serafino mostrerà i documenti come da noi richiesto”.

“In merito alla situazione debitoria accumulato – continua il sindaco di San Benedetto – Serafino ha ribadito che risolverà a breve il problema” e infine Piunti spiega che la scelta del “tavolo” tecnico di confronto con Serafino è stata la soluzione ideale: “Se non l’avessi creato, staremmo ancora a parlare senza trovare il modo per fare passi avanti.

Oltre al sindaco erano presenti all’incontro rappresentanti di Noi Samb. In una nota si legge che “il Presidente metterà lunedì prossimo a disposizione dei tecnici la documentazione comprovante la disponibilità finanziaria che servirà al pagamento dei debiti accumulati. Il Sindaco ha altresì richiesto un controllo costante delle risorse finanziarie fino a fine campionato. L’amministrazione comunale verificherà con trasparenza, con costanza e rigore la situazione contabile della società e il rispetto delle intenzioni manifestate dal Presidente Serafino”.

