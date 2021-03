NOTARESCO – “Nella serata di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, si è recata a Cordesco di Notaresco, a seguito di un incidente avvenuto con un mezzo agricolo”.

Si apre così la nota del Comando Provinciale dei pompieri di Teramo diffusa il 26 marzo: “Nell’incidente è rimasto coinvolto un 40enne impegnato con una motozappa a lavorare un orto nei pressi della sua abitazione. L’uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del posto, è stato travolto dal mezzo agricolo, che lo ha ferito gravemente alla gamba destra, rimasta incastrata nella zappatrice”.

“I vigili del fuoco, hanno dovuto effettuare un delicato intervento, smontando molte lame della zappatrice per liberare la gamba del malcapitato e consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118 di Teramo – si legge nella nota – Sul posto è stata inviata anche l’eliambulanza, ma si è preferito trasferire l’infortunato presso l’ospedale Mazzini di Teramo a bordo dell’ambulanza del 118”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.