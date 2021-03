SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È in uscita, a cura della casa editrice sambenedettese Mauna Kea, la prima edizione italiana di “Old Indian Legends – racconti di nativi americani” dell’autrice Zitkala-Sa, cui hanno collaborato Raffaella Milandri, scrittrice e attivista per i diritti umani e direttore editoriale della Mauna Kea, che sta ampliando una collana dedicata proprio ai nativi americani, e Tiziana Totò, interprete ed esperta linguistica di San Benedetto del Tronto, che da vari anni lavora a Roma.

Zitkala-Sa è una delle prime autrici native americane mai pubblicate prima d’ora nonché un’importante attivista del Novecento per i diritti dei nativi americani. In questi racconti l’autrice ha raccolto favolose leggende del suo popolo, scritte con maestria e passione, allo scopo di divulgare le tradizioni e le storie degli anziani Dakota prima che venissero contaminate dalla cultura occidentale.

“Nell’edizione italiana, abbiamo rispettato lo spirito, il linguaggio e il messaggio di Zitkala-Sa. È una preziosa testimonianza culturale, ma anche una lettura affascinante per tutti, dalla scrittura sapiente e, al tempo stesso, poetica e descrittiva” ha dichiarato Raffaella Milandri.

“Per me è stato estremamente appassionante lavorare a questa edizione”, ha affermato Tiziana Totò. “Ho sempre ammirato i nativi americani e poter divulgare i racconti di Zitkala-Sa è un modo per rendere onore a una donna bellissima e coraggiosa che, cento anni fa, combatteva per i diritti del suo popolo”.

