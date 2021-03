Forze dell’Ordine in azione

FERMO – Controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo in questi giorni nel Fermano.

I militari hanno rintracciato un 48enne della provincia, già gravato da precedenti, e condannato per violenza sessuale ai danni di minore tra il 2007 e 2008 nelle Marche.

L’uomo è stato portato in carcere dove sconterà una pena di un anno e sei mesi.

Norme anti-Covid, sei persone multate: tre per mancato distanziamento in auto e le altre tre per assembramenti inopportuni.

