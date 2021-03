SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Prosegue la stagione dei concerti 2020-2021 realizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la Fondazione “Gioventù Musicale d’Italia”. Domenica 28 marzo, alle ore 11, in streaming dal teatro Concordia sul canale YouTube del Comune di San Benedetto del Tronto, sarà proposta l’esibizione del pianista russo Igor Andreev, vincitore del prestigioso concorso internazionale “Rina Sala Gallo”. In programma la famosa Sonata op. 109 di L. v. Beethoven, 4 Mazurke di Chopin e brani tratti da Images e da Prèludes di Debussy.

“Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia – dice in proposito l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – abbiamo voluto portare avanti una stagione in streaming perché era importante non recidere neanche questo legame con la tradizione. La stagione dei concerti è infatti un appuntamento classico nel panorama delle iniziative culturali cittadine e, con il contributo della Gioventù Musicale d’Italia, abbiamo allestito una stagione in streaming che però si svolgesse nel nostro teatro Concordia, cuore della vita culturale di San Benedetto. Siamo partiti il 20 dicembre con il “Concerto degli Auguri”, abbiamo proseguito il 26 gennaio con il concerto per la Giornata della Memoria ed adesso proponiamo questo nuovo appuntamento a cui ne seguiranno altri ad aprile e maggio”.

Igor Andreev è un pianista impetuoso e sensibile, le cui capacità ed sono state riconosciute con numerosi premi in importanti concorsi pianistici come il Concorso di Ginevra, il Concorso Unisa in Sudafrica e il Concorso di Hamamatsu. La vittoria nel 2018 al prestigioso concorso Rina Sala Gallo di Monza, la cui giuria era presieduta dal Maestro Vladimir Ashkenazy, è stata una tappa fondamentale della sua carriera e gli è valsa numerosi impegni concertistici in Europa e Russia. Attualmente vive in Svizzera dove dal 2019 si è perfezionato con Vovka Ashkenazy a Lugano e lavora dal 2015 all’Università di Berna. Come solista e camerista, Andreev si esibisce in sale da concerto di tutto il mondo. Tiene concerti come solista con orchestre sinfoniche come l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Filarmonica di Friburgo, l’Orchestra Filarmonica da Camera Polacca Sopot, la Kaliningrad State Symphonic Orchestra.

