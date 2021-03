CUPRA MARITTIMA – Il Comune di Cupra Marittima ha istituito il Fondo di tutela per il sostegno nel pagamento dei costi per i consumi di gas per nuclei familiari in difficoltà, in modo da scongiurare il distacco del servizio, in particolare in caso di utenze sospese, utenze in sospensione e in avvio di rateizzazione.

Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://comune.cupra-marittima.ap.it/notizie/385366/bando-accesso-fondo-tutela-consumo-gas-parte

